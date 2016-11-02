Популярное приложение для обмена фотографиями Instagram со следующей недели начинает тестировать в США новую функцию, которая позволит покупать товары, изображённые на снимках. Об этом компания сообщила в официальном блоге. Пока эта возможность будет доступна лишь ограниченному числу пользователей. В пилотном проекте участвуют 20 американских брендов. Среди них – Kate Spade, JackThreads и Warby Parker. Если эксперимент признают удачным, функцию распространят на всех пользователей.

В идеале шопинг-компонент Instagram должен работать следующим образом. Пользователь видит фотографию, на которой присутствует, к примеру, сумка в интерьере. Он нажимает на неё пальцем, после чего поверх товара появляется краткая информация. Ещё один клик, и человек переходит в отдельное окно, не выходя из программы, где доступны более подробные данные. Здесь же товар можно купить.

В Instagram появление новой функции объясняют тем, что люди всё больше переходят на мобильные платформы. Это приводит к взрывному росту покупок в онлайн-магазинах со смартфонов.

Райан МакЭнтайр, глава маркетингового подразделения JackThreads, бренда, который участвует в тестировании новой функции, уверен, что возможность шопинга через Instagram изменит сам подход ритейлеров к продажам товаров через мобильные платформы.

– Сейчас пользователям необходимо устанавливать наше собственное приложение, – говорит он. – В будущем в этом не будет необходимости. Это позволит нам расширить свою аудиторию.