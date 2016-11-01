Победительница Miss Bum Bum Brazil 2014 года, жительница Параны Клаудия Аленде уже давно гиперпопулярна среди пользователей Instagram.

Количество её подписчиков недавно перевалило за 7 миллионов. И судя по популярности Аленде, это далеко не предел.

Поклонники модели часто называют красавицу двойником актрисы Меган Фокс, однако та никак не комментирует данные сравнения, предпочитая считать себя индивидуальной, ни на кого не похожей фитнес-моделью.

В Instagram 22-летней девушки очень много откровенный фотографий – Аленде не стесняется позировать перед фотографами в образе секс-дивы, подчёркивать утончённость своей фигуры, упругость бёдер, пышность груди. А подписчики Аленде охотно комментируют каждую новую запись бразильянки.

Если говорить о сравнении Клаудии Аленде с Меган Фокс, то многие находят, что у них похожи волосы, а также одинаковый цвет глаз. А вот при сравнении фигур девушек становится очевидно, что у Miss Bum Bum бёдра явно пышнее.