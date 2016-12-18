Французский актёр Жерар Депардье продал подаренные ему квартиры в РФ и покинул страну. Об этом на своей странице в Facebook написал писатель Виктор Шендерович. По его словам, актёр, получивший российское гражданство, уехал в Бельгию. - Жерар Депардье, так и не вселившись в свою саранскую квартиру, **** (уехал) в Бельгию. (простите, честно искал другой глагол – не нашёл). В интервью он сказал, что его кратковременное пребывание в России ещё раз убедило его в том, что он француз. Это до него ещё...