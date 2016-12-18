ДТП с участием маршрутки произошло утром 18 декабря в Московском районе Петербурга. Об этом сообщили подписчики паблика "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".
На Волхонском шоссе, напротив Южного кладбища, произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля марки "Фиат".
По свидетельству очевидцев, легковой автомобиль занесло, развернуло, и он вылетел на встречную полосу.
- Удар был сильный, - уточнили свидетели.
Легковой автомобиль в ДТП получил серьёзные повреждения. Водитель с травмами был доставлен в больницу.
Пассажиры маршрутки в ДТП не пострадали. После происшествия они пересели в другой автобус.
Обстоятельства ДТП на Волхонском шоссе 18 декабря уточняются.