На Боровском шоссе Москвы был остановлен автомобиль, из которого неизвестные стреляли по прохожим на западе столицы, передаёт АГН Москва.

"Неизвестные палили по людям, предположительно, из пневматического оружия. Во время задержания их машина двигалась в сторону области", – рассказал источник в правоохранительных органах.

В полиции говорят, что сразу несколько очевидцев заявили о стрельбе на западе города. Как уточняет Life.ru нарушители стреляли из белой "Мазды-3".

План "Перехват" был объявлен незамедлительно.

Напомним, пару лет назад в Москве полицейские задержали автолюбителей-хулиганов, которые стреляли из свадебного кортежа в районе парка Царицыно. Подробности на видео.