Вечером 1 ноября на Васильевском острове авто въехало в двери сетевого супермаркета. Фото с места ДТП поделились очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург".

- "Мазда" троечка влетела в дверь магазина. Все живы, - пишут очевидцы.

Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу и уточнили, что сообщение о происшествии поступило 1 ноября в 19:40.

- Водитель легкового автомобиля марки "Мазда" не справился с управлением, в результате чего въехал в входную дверь магазина, - говорится в сообщении ведомства.

Пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи.

Сведения о пострадавших уточняются.