Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, информация об автомобильном пожаре на Кондратьевском проспекте, 64, корпус 4, поступила на пульт дежурной службы в 02:47.

К моменту прибытия на место первого пожарного расчёта, огонь уже уничтожил все сгораемые части иномарки. У припаркованного рядом автомобиля “Шевроле” оплавились пластиковые части кузова.

Пожар потушили в 03:04.

Местные жители в социальных сетях предполагают, что «Сузуки» мог загореться неслучайно.

– Вот ночью крики были .... Собаки мои всю ночь орать пытались , – пишет петербурженка в паблике “ ДТП и ЧП/Петербург”. – Ещё салют этот на площадке. А машина эта постоянно на этом углу стояла. И очень трудно было выворачивать, чтобы выехать на Кондрашу (от ред. Кондратьевский проспект). Может и специальный поджег.