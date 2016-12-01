Крупное ДТП произошло у "Ленты" на Таллинском шоссе в Петербурге. Около двух часов ночи 1 декабря автомобиль Renault Logan врезался в разделительный островок и сгорел. О происшествии сообщили в соцсетях очевидцы.

"Рено Логан" влетел в разделение на повороте и сгорел дотла. На съезде с КАД, напротив поста ДПС. Куча пожарных машин, ДПС и скорая на месте", - сообщили свидетели ДТП.

По данным спасателей, которые выезжали на место происшествия, ДТП случилось у дома №159 по Таллинскому шоссе.

"Легковой автомобиль Renault Logan врезался в столб и загорелся. Сведения о пострадавших уточняются", - рассказали в пресс-службе МЧС города.

Как уточняют СМИ, в автомобиле, который сгорел на Таллинском шоссе в ночь на 1 декабря, находились четверо молодых людей. Среди пострадавших две девушки 16 и 14 лет, а также юноши 17 и 18 лет. У всех - серьезные травмы. Одна девушка получила ожоги.

Местные жители уточняют, что авария могла случиться, потому что водитель не увидел сужения дороги и бетонного островка, разделяющего потоки машин, который недавно сделали, построив выезд и въезд с Таллинского шоссе в "Ленту".

"Стоял на светофоре, горел красный, в крайнем левом, и тут просто на ровном месте "Логан" влетает в столб, остановилась куча машин, я вызывал 112, машина дымилась, сказал - сейчас загорится и из 8 машин ни у кого не оказалось огнетушителя, как только машина загорелась - огнетушители появились!", - так описывает происходившее один из водителей, оказавшихся на месте ДТП.