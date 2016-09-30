ДТП с участием ребёнка-пешехода произошло утром в пятницу, 30 сентября. Очевидцы выложили фото с места ДТП в соцсеть, указав лишь, что авария произошла ранним утром и пробок не спровоцировала.

Позднее в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что ДТП произошло около 7:45 напротив дома 31 по Литейному проспекту. Volkswagen Jetta под управлением мужчины 1985 года рождения сбил пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП 4-летняя девочка получила травмы средней степени тяжести. Она была госпитализирована.