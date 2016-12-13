В Петербурге массовое ДТП произошло ночью 13 декабря. Как сообщают очевидцы, иномарка протаранила четыре припаркованных автомобиля - у дома №49/92 по Мебельной улице, при повороте с Шуваловского проспекта. Все произошло около 4 часов утра. По предварительным данным, за рулем "бешеной" иномарки находился нетрезвый водитель.

"Виновник ДТП - водитель автомашины Mitsubishi. Он, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Было повреждено четыре автомашины", - сообщили с места событий очевидцы.

Как стало известно, двоих владельцев поврежденных машин удалось найти сразу - они живут в соседнем доме. Остальных владельцев автомашин охране жилого комплекса установить пока не представилось возможным.

Работники охраны жилого комплекса вывали на место ДТП сотрудников полиции для проведения последующих экспертиз и иных следственных действий.

В соцсетях местные жители пишут, что, скорее всего, иномарку занесло на крутом повороте с Шуваловского на Мебельную - на скользкой дороге и часть вины за случившееся возглагают на владельцев машин, выбравших неудачное место для парковки.

"Будет уроком для тех, кто паркуется там. В выходные несколько машин эвакуировали оттуда, но все равно ставят. За последние пару лет было там несколько "прилетов" на газон из-за того, что не вписывались в острый угол поворота, но тогда было лето и жильцов еще мало, поэтому пусто. Место для парковки на Мебельной есть, но далеко же идти!", - возмущаются местные жители.

В ответ на это владельцы авто иронично отвечают: "Судя по комментариям, утром хозяева машин должны выйти из дома, увидеть картину и подумать: "вот я кретин, так машину поставил. Чувак из-за меня в ДТП попал".