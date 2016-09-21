ДТП с двумя автомобилями случилось на улице Олеко Дундича, у Купчинской, в Петербурге. Все произошло после полуночи 21 сентября.

Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские, но фото последствий ДТП уже активно обсуждают блогеры. На кадрах, снятых на месте, видно, что иномарка умудрилась "подлезть" под микроавтобус и приподняла его над землей.

"Опель поддомкратил микроавтобус на Олеко Дундича у Купчинской, без жертв", - сообщили с места событий автомобилисты.

Блогеры, рассмотрев фото курьезного ДТП в Купчино, не смогли удержаться от ехидных комментариев.

"Как поменять колесо с помощью бюджетного хэтчбэка и дурной головы...".

"Уже на зимние переобуваемся?"

Это Купчино...

"Норм, заднюю подвеску можно перебрать и не париться с подъемником..."