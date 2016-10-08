Рухнувший на внутреннем кольце рекламный щит припечатал иномарку прямо во время движения. По словам очевидцев, движение тут же было парализовано - конструкция внушительных размеров, поваленная ветром, перекрыла несколько полос движения до разделителя. Также в поваленный щит въехала иномарка.

- На Внутреннем кольце между Культуры и Энгельса, упал от ветра информационный щит и раздавил авто!, - пишут очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" в субботу в 11.35. - Мужчину достали, живой. Движение полностью парализовало.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл на 23-м километре внутреннего кольца. В результате травмы получил водитель Mitsubishi, который был госпитализирован. О других пострадавших не сообщается. Погибших нет.

Движение на этом участке кольцевой ограничено.