Столичные спецслужбы закончили проверку сообщений об угрозе взрыва в двух школах и трёх детских садах на востоке Москвы, сообщил источник в экстренных службах города.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, угроза взрыва не подтвердилась.

Ранее поступили сведения об угрозе взрыва в школах №783 на Союзном проспекте и №2093 на улице Алексея Дикого, а также в трёх детских садах по адресам Союзный проспект, дом 3, дом 7 и дом 30а.

Вскоре после поступивших сообщений на места были отправлены спецслужбы, которые проверил проверку территории и опасности не обнаружили.