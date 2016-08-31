Индийский борец вольного стиля Йогешвар Дутт готов отказаться от серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне (2012 год) в случае, если её отнимут у погибшего российского спортсмена Бесика Кудухова. Об этом индиец написал на своей странице в Twitter.

– Бесик Кудухов — великий борец. Я уважаю его как спортсмена. То, что выяснилось, что его допинг-тест оказался положительным, после его смерти — трагедия. Если это возможно, надо позволить Кудухову сохранить эту медаль. Человечность имеет первостепенное значение для меня, — написал Дутт в социальной сети.

Напомним, что ранее издание The Indian Express со ссылкой на источник в Объединённом мире борьбы сообщило, что в допинг-пробе погибшего российского спортсмена Бесика Кудухова обнаружены запрещённые вещества.

В связи с этим завоёванная россиянином серебряная медаль будет передана бронзовому призёру Игр Йогешвару Дутту.

Однако позже Международный олимпийский комитет и глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщили об отсутствии официального подтверждения того, что Кудухов использовал допинг.

Бесик Кудухов погиб 29 декабря 2013 года, спортсмен разбился в автокатастрофе на федеральной трассе под Армавиром. Ему было 27 лет.