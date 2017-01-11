Джейсон Стэтхэм скоро станет папой. Об этом активно распространяют информацию зарубежные СМИ. Сама пара - Стэтхэм и его возлюбленная супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли - ситуацию никак не комментирует.

Такой вывод журналисты сделали журналисты на том основании, что для своих повседневных выходов Роузи выбирает одежду свободного покроя и уже не стремится так подчеркнуть свою стройность.

На своей страничке в Instagram модель выкладывает либо фото месячной давности профессиональной фотосессии, либо в свободных пальто, свитерах и в пол-оборота - так, чтобы очертания фигуры не были видны.

Влюбленные Роузи и Стэтхэм вместе уже семь лет. Они познакомились, когда Роузи было 22 года, Стэтхэму - в два раза больше, 42 года. Слухи об их свадьбе или помолвке так или иначе появляются на протяжении всего времени, сколько влюбленные вместе. Последняя ожидаемая дата - это январь 2016 года. Но долгожданного события так и не произошло.