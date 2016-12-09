Государственная дума приняла закон, который приостановил индексации материнского капитала на ближайшие три года. Сейчас его сумма составляет 453 тысячи рублей. А получить деньги могут семьи с двумя и более детьми.

Кстати, на заморозку индексации власти решились несмотря на падение рождаемости в России.

Getty Фото:

Однако, некоторые эксперты уверены, что большинство людей не заметят отмены этой индексации.

"Не отслеживает основная часть населения вот эту индексацию или не индексацию материнского капитала, потому что действительно это не ежемесячная выплата, которую можно в динамике очень быстро увидеть – увеличилась, уменьшилась, – рассказал в интервью ТАСС экономист Евгений Гонтмахер. – Ну, экономия, здесь она во многом виртуальная, потому что никто ведь до конца не знает, а сколько людей реально обратится за этим материнским капиталом, чтобы его действительно вытащить из бюджета и перевести на счет конкретного человека. Это экономия в 10, 15, 20 миллиардов рублей, ну, для бюджета это очень небольшие деньги, но для того же Министерства труда, наверное, деньги, которые могут быть использованы на какие-то другие социальные цели".

Напомним, что Госдума ранее приняла закон, согласно которому в 2017 году будет приостановлена индексация заработных плат военнослужащих, чиновников и судей.

Справка