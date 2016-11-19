На церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа не будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко.

Как пишет ТАСС, посольство Украины планирует визит Порошенко в США только на февраль 2017 года, после церемонии инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2017 года.

- Будем пытаться провести визит как можно быстрее, если получится в феврале, то это будет для нас также большой победой, - цитирует агентство слова посла Украины в Вашингтоне Валерия Чалого.

Посол также сообщил, что украинская сторона занимается подготовкой к проведению Комиссии стратегического партнерства, которая не проводилась достаточно долгое время, уже в следующем году.

Пресс-служба администрации президента Украины 15 ноября сообщила, что Порошенко и Трамп во время телефонного разговора договорились о проведении двусторонней встречи. Однако дата не уточнялась. При этом было отмечено, что Порошенко пригласил Трампа "посетить Украину в удобное время". Украинский лидер также новоизбранного президента США "в готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства", пишет ТАСС.