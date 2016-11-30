Иллюстратор из США превратила исторических личностей в животных

Иллюстратор из американского штата Пенсильвания Кристина Хесс (Christina Hess) с детства увлекалась рисование и со временем так отточила своё мастерство, что стала создавать изображения для журналов и книжных издательств, а также добилась места председателя на художественном факультете Пенсильванского колледжа искусств и дизайна. Но этого ей показалось мало и она увлеклась работой над своим собственным проектом с участием животных, которых она изображала в качестве исторических персонажей.

–Меня вдохновляет множество вещей, но если б мне пришлось выбирать, я бы назвала своими главными источниками вдохновения природу, животных и другие произведения искусства, – заявила Хесс Metro. –Мой проект начался с заказа, когда клиент попросил нарисовать кошку в платье и я заинтересовалось нарядами елизаветинской эпохи. Со временем я поняла, что эти идеи идут рука об руку и потому решила создать пародии на реальных людей. Вскоре я также осознала, что многие люди фанатеют хотя бы от одной исторической фигуры и у многих из них есть домашние животные. Вот так я решила связать эти две вещи.

По словам Хесс, она в среднем рисует своих героев в течение одного - трёх дней. Полноценная картина занимает гораздо больше времени. В зависимости от деталей это может занять от 16 до 60 часов.

–Я всегда начинаю с небольших набросков, чтобы представить композицию, а потом нахожу связь исторической фигуры и животного. Далее я провожу исследования и изучаю классические картины, чтобы понять окружение и освещение. В итоге, разобравшись с рисунком, я приступаю к работе. Обычно произведение делается в Photoshop, но иногда я работаю вручную. Отсканировав рисунок и распечатав его на бумаге, я начинаю перерисовывать его маслом, – заявила она.

Любимой работой девушки является кошка-Клеопатра. Связано это с тем, что она смогла расширить задумку этой картины, добавив "некоторую тайну", когда изобразила превращение кошачьего хвоста в змею. К тому же ей нравится использовать в своей работе золотой лист и наличие деталей в иллюстрации.