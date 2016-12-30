По информации итальянского журналиста Массимилиано Нероззи, один китайский клуб готов предложить полузащитнику "Зенита" Акселю Витселю зарплату в 18 миллионов евро в год.

Название клуба не сообщается, говорится, что команда базируется в Шанхае. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об интересе к Витселю со стороны футбольного клуба "Шанхай СИПГ".

Шанхайский клуб возглавляет бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, а в атаке играет другой экс-футболист сине-бело-голубых Халк.

Ранее "Шанхай СИПГ" был готов приобрести бельгийца за 25 миллионов евро и предложил ему зарплату в 12 миллионов, на что Витсель ответил отказом, потребовав увеличение контракта в два раза.

В настоящее время самым вероятным местом продолжения карьеры полузащитника "Зенита" Витселя считается туринский "Ювентус".