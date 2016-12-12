Два футболиста петербургского "Зенита" Доменико Кришито и Жулиано попали в символическую сборную лучших игроков группового этапа Лиги Европы, информирует UEFA.com.

Кроме того, в число лучших попали Брэд Джонс («Фейеноорд»), Симон Кьер («Фенербахче»), Виргил ван Дейк («Саутгемптон»), Поль Лирола («Сассуоло»), Даниэл Миличевич («Гент»), Рафаэль Хольцхаузер («Аустрия»), Леон Бэйли («Генк»), Никола Калинич («Фиорентина») и Эдин Джеко («Рома»).

На групповом этапе Лиги Европы Жулиано забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, став лучшим игроком турнира по системе «гол плюс пас». Защитник Кришито отметился одним забитым мячом и отдал две голевые передачи.

Сине-бело-голубые набрали 15 очков в квартете и уверенно вышли в плей-офф турнира с первого места. В 1/16 финала «Зенит» встретится с бельгийским «Андерлехтом», матчи пройдут 16 и 23 февраля.