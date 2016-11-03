Президентская гонка медленно подходит к концу. 8 ноября всё ближе, поэтому самые азартные избиратели делают свои последние ставки на победу демократов или республиканцев. Примечательным является тот факт, что, несмотря на рейтинги, говорящие о победе Хиллари Клинтон, на этой неделе Дональд Трамп опережал своего соперника с точки зрения количества и объема ставок, сообщают "Вести Экономика", ссылаясь на данные крупнейшей ирландской букмекерской конторы Paddy Power Betfair Plc. Из поставленных 100 тыс. евро, 91% от всей суммы приходится на ставки на победу Трампа.

При этом аналитики указывают на то, что рост ставок на Трампа стал фиксироваться ещё до того, как глава ФБР Джеймс Коми объявил об обнаружении новых сообщений электронной почты Клинтон. К этому моменту по ставкам Трамп уже сравнялся с Клинтон. Есть предположения, что необычный расклад связан с неожиданным поворотом Brexit, когда эксперты предсказывали сохранение Британии в ЕС.

"Думаю, шок от Brexit еще свеж в умах людей", - заявил Мак Йормаре.

Напомним, что 8 ноября в США пройдут выборы президента. На место в Овальном кабинете претендуют кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и представительница Демократической партии Хиллари Клинтон.

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