Медицинское обследование выявило у нападающего "Спартака" Зе Луиша частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы, однако операция игроку не потребуется, сообщается на официальном сайте московской команды.

В субботу "Спартак" обыграл "Ростов" на своем поле со счетом 1:0. В одном из эпизодов Зе Луиш неудачно приземлился на газон и повредил колено, но доиграл встречу до конца.

"Как правило, восстановление от такой травмы занимает от трех до пяти недель", – рассказал ТАСС врач «Спартака» Юрий Васильков.

Отмечается, что уже в понедельник началось консервативное лечение Зе Луиша.

Кроме того, продолжает курс восстановления другой легионер "Спартака" Квинси Промес, который параллельно трудится по индивидуальной программе.

В следующем туре 22 октября "Спартак" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", а спустя семь дней примет московский ЦСКА.