Игорь Денисов близок к заключению контракта с московским "Локомотивом", – пишет издание "Спорт-Экспресс". Речь идёт о соглашении сроком на 2 года. Сообщается также, что футболист уже провёл встречу с Юрием Сёминым, недавно возглавившим "железнодорожников".

32-летний Денисов является воспитанником петербургского футбола. В составе "Зенита" центральный полузащитник выступал с 2001 по 2013 гг., после чего перешёл в махачкалинский "Анжи", а оттуда – в московское "Динамо".

По итогам прошлого сезона бело-голубые покинули российскую Премьер-лигу и сегодня выступают в ФНЛ.