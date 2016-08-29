Утром 29 августа во втором по величине городе Йемена Адене неизвестный боевик-смертник врезался в толпу людей на автомобиле, начинённом взрывчаткой. В результате нападения погибло более 60 человек, сообщает "The Telegraph".

Теракт произошёл на территории армейского тренировочного лагеря солдат йеменского ополчения. Боевик ворвался на заминированном автомобиле в лагерь и привёл в действие детонатор.

Большинство погибших - солдаты ополчения. Раненых экстренно доставили в ближайшие больницы. Ответственность на себя взяла террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России).

Теракт произошел накануне шага к мирному соглашению между властями Йемена и силами ополчения. Налаживание отношений должно положить конец 17-месячной войне, которая унесла жизни около 6600 граждан.