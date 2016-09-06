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 Опубликовано : Сегодня 09:42

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Багдаде

  • Ольга Захарец

В результате подрыва автомобиля погибли не менее 9 человек

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Ответственность за теракт в Багдаде взяло на себя "Исламское государство", деятельность которого запрещена на территории России. Об этом во вторник сообщает Reuters со ссылкой на заявление террористов.

По информации издания, взрыв осуществил террорист-смертник.

Видео с места взрыва в Багдаде:

 

Напомним, что в понедельник вечером в центральном районе Багдада в Карраде – месте сбора шиитов – взорвался автомобиль, начинённый взрывчаткой. В результате теракта погибли по меньше мере 9 человек, ещё около 20 были ранены.

Стоит заметить, что взрыв произошёл в непосредственной близости от района, где в ночь на 3 июля 2016 года (во время месяца Рамадан) был совершён крупнейший теракт в стране за последние десятилетия.

Тогда жертвами теракта стали 324 человека, в основном это мусульмане-шииты. Ответственность за случившееся также взяло на себя "Исламское государство".

"Исламское государство" – террористическая организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе на территории РФ.

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