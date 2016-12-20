Дмитрий Хворостовский госпитализирован. Об этом сегодня сообщила Елена Мироненко, министр культуры Елена Мироненко.

Основной диагноз - пневмония. Оперный певец проходит интенсивный курс лечения. Накануне, 18 декабря, Хворостовский дал большой концерт из цикла "Хворостовский и друзья", на котором знаменитый баритон выступил с аргентинским тенором Марсело Альваресом.

А уже в течение двух последующих дней Хворостовский был вынужден срочно обратиться к медикам. Кроме того, оперному певцу пришлось отменить концерт в Красноярске.

- Уважаемые красноярцы! Концерт звезды оперной сцены и нашего прославленного земляка Дмитрия Хворостовского, ранее запланированный на 22 декабря в Большом концертном зале филармонии, переносится на более поздний срок. В понедельник, 19 декабря, от продюсера Дмитрия пришло сообщение, что певец сильно простудился и в настоящее время госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга с диагнозом "пневмония". Сейчас наш земляк проходит интенсивный курс лечения, но отменять свой концерт в родном городе не намерен. Предположительно, певец выступит в Красноярске в феврале 2017 года, - уточнила Мироненко.