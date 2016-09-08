В ночь на 8 августа в районе площади Мужества хулиганы изрисовали оскорбительными граффити полицейские автомобили. Об этом рассказали пользователи сообщества "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Утром следующего дня очевидцы заметили надписи на новых машинах УАЗ, принадлежащих правоохранительным органам, которые были припаркованы у одной из гостиниц на улице Непокорённых.

— Около дома находится гостиница "Орбита", часто региональная полиция приезжает в Питер за машинами, останавливаясь на ночь в ней, чтобы пораньше с утра прыгнуть в новенькое авто и домой — по регионам. Сегодня местные пацаны развлеклись, — написал автор фотографий.