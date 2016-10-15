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 Опубликовано : Сегодня 12:18

Художники из Грузии превращают опавшие листья в произведения искусства

  • Данила Белов

Холсты для фантастических картин им дарит сама природа

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Многие поражаются красоте осени, когда листья деревьев принимают самый разнообразный окрас и переливаются в свете солнца. Люди на улицах сразу же начинают устраивать фотосессии, раскидывая вокруг себя опавшую листву, создавая тем самым удивительные снимки на фоне разноцветной природы. Тем не менее грузинским художникам Кристи Ботковели и Беку Заридзе этого показалось мало и они решили добавить чуточку человеческого творчества в эту картину. Мастера изобразительного искусства, вдохновившись красотой природы, стали рисовать на опавших листьях.

-Однажды осенью мы гуляли в парке, Бека нашёл очень красивый листок. Так как мы творческие личности, мы сразу поняли, что с ним делать, - рассказала Metro Кристи. 

 

По её словам, чтобы преобразить один такой лист, им требуется в среднем 3-4 часа. За это время они придумывают сюжет рисунка и реализовывают его на своём холсте. У них есть своя мастерская на крыше, где они, слушая музыку, занимаются любимым делом и превращают листву в прекрасные картины.

-Все наши произведения мы любим одинаково. Самая сложная картина для нас – "Бабочка", на неё иногда уходит целый день, а то и два.  В целом людям нравятся все наши работы, но, конечно же, есть и самые любимые. Чаще всего пользователи соцсетей предпочитают две картины: это пара на фоне луны и иллюстрация из книги "Маленький принц", - заявила она.

По словам Кристи, идеи их будущих работ рождаются спонтанно и на данный момент они не знают, что именно будут рисовать в ближайшем будущем. 

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