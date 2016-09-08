Иллюстратор-любитель Илья Тихомиров завершил серию работ "Петербургское метро в картинках". В пятой части художник представил шаржи на 23 станции метро.

"Дорогие пассажиры! «Петербургское метро в картинках» прибывает на конечные станции", - в шутку представил пятую, завершающую часть иллюстратор.

Самыми последними в этой серии появились шаржи на "Звенигородскую", "Владимирскую", "Чёрную речку", "Улицу Дыбенко" и другие.

"Все 67 действующих станций, от «Автово» до «Электросилы», я «проехал» за полгода, - признался Metro Илья. - Всего вышло 5 серий — «очередей», как в настоящем метро. Пятая, самая большая, была завершена на днях. В каждой очереди станции выстраивал по алфавиту, и символично получилось, что "Автово" оказалось в первой очереди, а "Электросила" - в последней".

Как признался художник, на "сладкое" он оставил непростые для него станции.

"Я и до начала проекта бывал на всех станциях, но в процессе работы на некоторые из них специально ездил, чтобы освежить воспоминания. Очень помогло!, - рассказывает Илья. - Этот проект не только о метро. Он о нас с вами, нашем городе, каких-то явлениях, мифах, особенностях. Метро - та основа, которая объединила эти разрозненные факты и особенности каждой станции, квартала, микрорайона и их жителей".

В настоящее время ещё одна городская тема "затянула" иллюстратора, но о чём будет его новый комикс, он пока не готов рассказать. Отметил лишь, что это будет проект из 7-8 шаржей, как про возвращение "Авроры".

По теме:

Станции метро Петербурга показали в шаржах

Художник нарисовал новые шаржи на станции метро в Петербурге

Возвращению "Авроры" посвятили комикс