Фабрицио родился в Риме, где живёт и по сей день. Работает Биримбелли программистом в телекоммуникационной компании, но рисование называет своей стратью.

"Моё увлечение рисованием началось с простой шутки – я нарисовал портреты игроков "Ромы" Франческо Тотти и Антонио Рюдигера, – в разговоре с Metro отметил сам художник. Я подарил им эти фотографии, что сделало меня известным среди футболистов. После чего мои картины начали заказывать многие игроки. Например, российский защитник Иван Новосельцев не так давно заказал у меня портрет".

Техника Фабрицио родилась на стыке разных стилей. Так, он совмещает компьютерную графику с работой в профессиональных фоторедакторах.

На страничку художника в Instagram (@pupazzaro) подписано более 7000 человек. В интернет-магазине Фабрицио один портрет любимого спортсмена обойдется покупателю в 25$.