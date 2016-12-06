Российский художник – иллюстратор под псевдонимом Bird Born создал серию комиксов, посвящённых проблеме жестокого обращения с животными и проблеме живодёрства.

– Я считаю, что нельзя бездействовать. Необходимо, чтобы эта проблема постоянно оставалась на слуху, и люди о ней не забывали. Цель данного комикса – достучаться до людей, – написал Bird Born на своей страничке "ВКонтакте".

Один из комиксов оказался в распоряжении Metro, смотрите его в галерее выше.

Напомним, что последний резонансный случай жестокого обращения с животными был зарегистрирован в Хабаровске.

Алёна Савченко с подругой Алиной Орловой являются фигурантками уголовного дела по подозрению в жестоком обращении с животными. Следователей подсчитали, что они до смерти замучили не менее 15 зверей. Кадры с издевательствами они выкладывали в Интернет, благодаря чему об этом и стало известно.