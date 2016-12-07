В понедельник, 12 декабря, в свет выйдет серия календарей "Операция «Ы»". Однако изображения не просто напомнят о любимом фильме. Художник Андрей Будаев знаменит своими сатирическими изображениями на острые политические темы.

Так, например, упомянутая серия посвящена самым громким коррупционным делам в России за последнее время. Например, Улюкаев, бывший глава Минэкономразвития, представлен в виде хулигана Верзилы из серии "Напарник" - он едет с пустыми бутылками на автобусе, о чем-то сильно задумавшись.

А вот Никита Белых, бывший губернатор Кировской области, который находится в московском СИЗО за получение крупной взятки, стал на календаре Бывалым - героем серии про "преступление века".

Metro пообщалось с автором сатирических изображений Андреем Будаевым и узнало, почему его календари выходят в свет с 2011 года, но так до сих пор не получили массового распространения.

- В Петербурге очень сложно найти магазин, где бы согласись продавать мои календари. Владельцы торговых точек просто побаиваются брать такой материал, не знают, как с ним работать. А хотелось бы расширять географию продаж. Зато мои календари есть в Европе - там, кстати, могут не знать ту или иную историю сюжета, но изображение президента РФ воспринимаются на "ура". Точно знаю, что мои календари есть в Сирии. Ну и в кабинетах нашей власти они тоже висят, я уверен.

Андрей Будаев уверяет, что на его календарях любой герой хорошо узнаваем, так как Россия - "глубоко политизированная страна, а изображения используются документальные".

- Мне сложно оставаться нейтральным. Мое мнение однозначно при вопросах Сирии, Украины и Америки. Все-таки по моим работам можно понять, что я - патриот. А если бы оставался нейтральным, рисовал бы пейзажи.

Самой популярной работой у россиян оказалась серия "Белое солнце Пальмиры", посвященное событиям в Сирии. Андрею Будаеву даже пришлось выпустить вторую серию.

- В целом мои работы нареканий ни у кого не вызывают. Однако больше всего негативных отзывов я получил, когда работал с изображениями на украинскую тему. В ближайших планах - сделать самые знаковые истории за 2016 год.