Художница из Петербурга Ирина Романовская, которая известна своими яркими работами, выполненными грудью, решилась на откровенную сессию в стиле Волочковой. Романовская выложила в своем блоге голые фото. На одном из них скандальная художница загорает обнаженная на лужайке, на других Романовская прикрыта перьями, фруктами и подсолнухами.

"Чудо в перьях, фруктах и в подсолнухах" - так назвала художница свою пародию.

Романовская предложила Анастасии Волочковой новые интересные идеи для фотосессий.

- Например, можно поменять цвет волос на ярко-красный, это добавит Анастасии еще большей неординарности. Еще можно прикрыться перьями и фруктами с подсолнухами , тоже очень эротично, - рассказала Metro Романовская.

Также Романовская сделала пародию на знаменитый шпагат Анастасии Волочковой и завязала узлом ноги балерины.

- Просмотрев, как делали пародию на Анастасию, мне захотелось добавить... и завязать узлом легендарные ноги Волочковой - рассказала Ирина, - Это юмористический посыл. Думаю, Волочкова это воспримет с юмором и немного посмеется. Обидеть ее цели у меня не было. А вообще, мне была бы интересна ее реакция.

