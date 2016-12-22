Американская художница Молли Гамбарделла всегда ищет новые решения для творчества. В последнее время она решила использовать крайне заурядный инструмент для создания произведений искусства — цветные карандаши. Для создания великолепного человеческого лица из сотен цветных карандашей ей потребовалось более месяца работы. Работу она назвала "Дальтоник".

Что вдохновило вас на создание этого произведения?

— Меня вдохновляет широкий круг возможностей, который открывается передо мной… С "Дальтоником", например, мне нужно было творить, ломая цветные карандаши один за другим, чтобы осознать безграничность своих способностей. Если есть терпение, время и несколько бессонных ночей, то можно успешно научиться управлять своими возможностями.

Каким был процесс создания скульптуры?

— Я всегда начинаю с идеи, которую потом зарисовываю. После этого с воодушевлением начинаю творить. Однако с тех пор, как начала использовать карандаши, я осознала, что не смогу достигнуть того, что было задумано изначально.

Несёт ли скульптура какое-то послание?

— Я хочу, чтобы увидев "Дальтоника", люди начинали дискуссии о том, что эта скульптура значит для них.