Портреты — один из старейших жанров живописи и одна из наиболее популярных форм фотографии. Однако художница из Кейптауна Даниэлла Клаф считает, что этого не достаточно. Вот почему она решила создавать портреты друзей, близких и незнакомцев с помощью ниток и иголок. Клаф вышивает, используя технику адаптации чёрно-белых изображений в многоцветные работы. Это даёт великолепные красочные результаты.

Почему вы начали создавать эти портреты?

Несколько лет назад я снимала множество портретов. Я всегда любила эмоции, которые можно запечатлеть при помощи света и выражения лиц. Эти снимки стали основой для некоторых моих дебютных вышивок.

Как вы их создаёте?

Я снимаю объект и делаю чёрно-белые фотографии как макет. Это даёт пространство для исследования цвета без заранее определённого направления. После я наношу это на ткань, а дальше раскрашиваю нитями. Есть некоторые сложности, но вознаграждение за труды полностью их перевешивает.

Как вы выбираете, кого изображать?

Нет определённого метода выбора объектов моих работ. Иногда я предаюсь воспоминаниям из старых фотографий, в другой раз — работаю над свежей идеей с новыми моделями, что позволяет исследовать новые материалы для создания. Для последней серии миниатюр было важно выбрать моделей, которые были не только моими друзьями, но и просто незнакомцами.

Вы думали о том, чтобы создать автопортрет?

Да, и ранее пыталась сделать это абстрактно, но это выглядело так странно. Я точно не буду пробовать создать автопортрет в ближайшее время. Думаю, в мире сейчас достаточно много автопортретов.

Оригинальный текст: Даниэль Касильяс