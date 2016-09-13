Только чтобы доказать, что старички вовсе не унылы, художница российского происхождения Юлия Бродская создала красочный ряд портретов "Портреты Стариков". Проживающая в Британии артист использует технику, названную квиллингом, которая включает скручивание, складывание и склеивание сотен листков.

"Это торжество стариков"

- Когда вы начали работать с цветной бумагой?

- Я получила образование графического дизайнера, но мне всегда было интересно работать с бумагой и за последние годы я перепробовала много техник. Я никогда не думала, что из этого выйдет что-то серьёзное и я смогу зарабатывать этим на жизнь.

- В какой технике вы работаете?

- Я работаю в технике квиллинг, которая была создана в эпоху Ренессанса, когда монахини и монахи использовали этот метод для украшения религиозных объектов. Я стала заниматься этим искусством около семи лет назад. Я не всегда называю метод квиллинтом, потому что обнаружила новый способ рисовать с помощью бумаги.

- Что вдохновило вас на создание портретов?

- "Портреты Стариков" это мой собственный проект, которым я занимаюсь в свободное от работы время. Я восхищаюсь стариками и запечатлеваю их лица, которые отражают то долгое время, которое они провели на этой земле. Я очарована тем, что жизнь человека написана на его или её лице, и мы можем прочитать её по-своему.

- Сколько времени занимает процесс создания одной картины?

- Это очень медленный процесс. Маленькое произведение искусства может занять до трёх дней. Иногда необходимы месяцы для реализации сложных проектов.