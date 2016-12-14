Хоккейный клуб "Трактор" выразил соболезнования родным и близким Геннадия Цыгурова – известному челябинскому хоккеисту и тренеру, который скончался 14 декабря на 75-м году жизни.

– Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы выразить ту грусть и скорбь от утраты, – отмечается в сообщении на официальном сайте "Трактора". – Геннадий Федорович поистине являлся мэтром отечественного и российского хоккея. Он был верным другом, добрым человеком и настоящим мужчиной.

Как сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на генерального директора тольяттинского клуба "Лада" ( с которым Цыгуров выиграл два чемпионата страны по хоккею и кубок Европы 1997 года) Владимира Вдовина, Цыгуров в последнее время находился в больнице где проходил лечение от рака.

Под руководством Цыгурова российская молодежная сборная победила на чемпионате мира 1999 года в Канаде, а омский "Авангард" два года спустя занял второе место на чемпионате России. Цыгуров возглавлял тренерский штаб челябинского "Трактора" и нижегородского "Торпедо", работал с саратовским "Кристаллом", ХК МВД из Твери, нижнекамским "Нефтехимиком" и карагандинской "Сарыаркой".