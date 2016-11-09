В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2. Эта победа стала для подопечных Олега Знарка 12-й подряд.
Шайбами в составе победителей отметились Максим Чудинов (11-я минута), Евгений Кетов (44) и Антон Белов (45), у динамовцев отличились Яков Рылов (9) и Ансель Галимов (32).
Отметим, что главный тренер "армейцев" Олег Знарок впервые встречался со своей бывшей командой.
В Западной конференции СКА продолжает лидировать, после 28 игр имея в активе 70 баллов, "Динамо" занимает шестую строчку в турнирной таблице, в 27 матчах набрав 44 очка.
"Динамо" продолжит домашнюю серию матчем с череповецкой "Северсталью" 11 ноября. Хоккеисты СКА в тот же день сыграют в Подольске с подмосковным "Витязем".