Четыре игрока петербургского СКА, включая дебютанта Александра Барабанова, вызваны в сборную России по хоккею на финский этап Евротура – Кубок Карьяла. Петербургский клуб в Финляндии будут представлять вратарь Игорь Шестеркин и нападающие Никита Гусев и Николай Прохоркин. Состав был объявлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Помимо нападающего СКА Александра Барабанова, в национальную команду вызваны ещё шесть дебютантов – Василий Демченко, Рушан Рафиков, Артём Зуб, Павел Красковский, Константин Окулов и Егор Коршков.

Средний возраст игроков сборной – 22,4 года. Напомним, что Кубок Карьяла стартует 3 ноября.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари – Василий Демченко ("Трактор"), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);

защитники – Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – "Металлург" Магнитогорск), Богдан Киселевич, Игорь Ожиганов (оба – ЦСКА), Илья Любушкин, Рушан Рафиков (оба – "Локомотив"), Андрей Миронов ("Динамо" Москва), Артем Зуб ("Амур");

нападающие – Александр Барабанов, Никита Гусев, Николай Прохоркин (все – СКА), Валерий Ничушкин, Андрей Светлаков (оба – ЦСКА), Константин Окулов, Степан Санников, Андрей Шумаков (все – "Сибирь"), Павел Красковский, Егор Коршков (оба – "Локомотив"), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Вячеслав Лещенко ("Спартак").