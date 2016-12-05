В расширенный состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала вошли звёздные игроки петербургского СКА – Павел Дацюк и Илья Ковальчук. Кроме того, главный тренер национальной команды Олег Знарок включил в состав ещё семерых хоккеистов СКА.

В состав сборной России на домашний этап Евротура также вошёл лучший бомбардир Конитинентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Мозякин, выступающий за магнитогорский "Металлург".

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря. Россияне 15-го декабря сыграют со шведами, 16-го – с чехами, 18-го – с финнами.

Всего в расширенный состав сборной России вошли 32 хоккеиста:

вратари - Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков ("Адмирал");

защитники - Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Илья Любушкин, Владислав Гавриков, Рушан Рафиков (все – "Локомотив"), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – "Металлург" Мг), Егор Яковлев, Антон Белов, Максим Чудинов (все – СКА), Альберт Яруллин ("Ак Барс"), Максим Осипов ("Торпедо");

гападающие - Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Сергей Широков (все – СКА), Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Дмитрий Кугрышев, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов, Иван Телегин, Андрей Светлаков (все – ЦСКА), Максим Шалунов, Степан Санников (оба – "Сибирь").

Окончательный состав сборной России будет объявлен за два дня до старта турнира.