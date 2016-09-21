Хоккеист сборной России Павел Дацюк досрочно покинул тренировку команды, которая прошла в среду в рамках подготовки к матчу Кубка мира против сборной Финляндии, сообщает "Р-Спорт".

Встреча сборных России и Финляндии в рамках группы В Кубка мира пройдет в Торонто в четверг, 22 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Точные причины досрочного завершения тренировки Дацюка не сообщаются. Известно, что на занятии главный тренер Олег Знарок поменял составы звеней. Например, Знарок разбил тройку Панарин-Кузнецов-Дадонов.