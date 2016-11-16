Российский хоккеист Сергей Мозякин стал лучшим бомбардиром в истории магнитогорского "Металлурга", сообщает официальный сайт клуба.

Форвард "Металлурга" забросил очередную шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (5:0), тем самым набрав 437 очков в составе команды.

После этой заброшенной шайбы Мозякин обошёл предыдущего рекордсмена клуба по количеству набранных очков Евгения Корешкова (436).

Кроме того, двукратный чемпион мира в составе сборной России сравнялся с Корешковым по количеству заброшенных шайб в чемпионатах страны за "Металлург" – 209.

Напомним, что Сергей Мозякин выступает за магнитогорский "Металлург" с 2011 года.