Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин назван первой звездой недели в НХЛ, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной ассоциации.

Российский форвард набрал десять очков в четырех матчах. На счету Панарина ассистентский дубль в игре с "Рейнджерс", два гола и пас в матче с "Айлендерс". Кроме того, он набрал три очка в поединке с "Сент-Луисом", а также отметился ассистентским дублем в игре с "Сан-Хосе".

В бомбардирской гонке НХЛ Артемий Панарин идёт четвертым с 34 (14+20) очками.

Второй звездой был признан голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, а третьим в голосовании стал форвард "Миннесоты" Эрик Стаал.