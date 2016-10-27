Лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов не собирается извиняться перед художественным руководителем театра "Сатирикон" Константином Райкиным.

Константин Райкин и Хирург, последние новости

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что надеется на извинения Хирурга перед Райкиным. По мнению Пескова, байкер оскорбил режиссера во время спора о давлении на искусство.

После этого заявления в Интернете появилось большое количество запростов, таких как: "Райкин Константин, ответ Пескова" и т.д.

Худруки московских театров прокомментировали речь Райкина

"Я не просил Райкина писать с маленькой буквы, – приводит слова Залдостанова радиостанция "Говорит Москва". – Я однозначно положительно отношусь к нему и как к режиссёру, и как к человеку, который много сделал в искусстве. Но от своих слов я не отказываюсь. Своё высказывание я адресовал не лично ему, а всем тем, кто эти выставки педофилов организовывает и всякую чернуху в Россию тащит. Прошу писать о Райкине с большой буквы, он достоин этого!"

Константин Райкин о цензуре

В начале недели Константин Райкин призвал осудить нападки активистов на спектакли и выставки. В ответ Хирург его раскритиковал, сделав ряд заявлений. Так, он написал, что "под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты".