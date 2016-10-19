Кандидата на пост президента от демократов Хиллари Клинтон уличили в использовании служебной мебели дома, сообщает Daily Mail.

Информация стала известна благодаря обнародованным документам ФБР. 100-страничное досье на Хиллари составил её экс-секретарь по безопасности, работавший на неё в бытность Клинтон на посту Государственного секретаря.

Примечательно, что также в документах содержатся доказательства того, что сотрудники Клинтон пытались уговорить ФБР снизить уровень секретности некоторых е-мейлов с личного сервера Хиллари. Взамен они предлагали федералам возможность отправки агентов за рубеж.