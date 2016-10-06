На этот раз организаторы добавили в 7-километровую полосу препятствий принципиально новые испытания, а на самых экстремальных исключили возможность откупиться штрафными упражнениями.

Маршрут протянулся вдоль канала, и открывшийся взорам бегущих вид был прекрасен как никогда.

Вместо привычных "ежезабеговых" рукоходов на трассу добавили "Ракету", которую участники забега прозвали бананом, но менее сложным её прохождение от этого не стало. На большой надувной колбасе нужно было проскакать всем вместе несколько десятков метров.

– Самое смешное задание оказалось самым трудным на деле, – поделилась с Metro впечатлениями певица Юлия Ковальчук. – Испытание с бананом требовало очень больших усилий, причём командных, поэтому после него мы устали больше всего.

Но для команды Metro это было не самое сташное из двух зол: капитану команды Руслане, страдающей боязнью высоты (мне), не удалось уговорить волонтёров на штрафные бёрпи и пришлось лезть на трёхметровую стену. Добравшись до верхней точки, я оцепенела от страха, стала громко бранить оттуда волонтёра, заставившего меня забраться на препятствие, плакать и требовать принести лестницу. Таковой нигде не оказалось, и минут через 15 мне всё же пришлось преодолеть себя. А потом, хотя я и пыталась убежать, пришлось залезть на вторую, точно такю же стену.

– Эта точно сантиметров на пять ниже! – уговаривали меня волонтёры, которых к тому моменту собралось на истытании уже около десяти.

После этого командой было принято единогласное решение не интересоваться своим результатом, а просто надеяться, что мы прибежали не последними из тысячи команд.