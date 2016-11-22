В Академии Никиты Михалкова продолжаются традиционные мастер-классы известных актёров и режиссёров. На этот раз гостем стал Геннадий Хазанов.

К сцене то и дело подбегали фотографы. Актёр, общаясь с аудиторией, не упускал из виду ни одного человека с фотоаппаратом. “Я плохо получаюсь так близко”, – шутливо осаживал он наиболее смелых. Одному фоторепортёру народный артист РСФСР показал язык за секунду до щелчка затвора. Другому продемонстрировал “рабочий” профиль . “Вы меня с этой стороны лучше снимайте, потому что так – хуже. Для вас. Зато другим будет хорошо”, – указал артист на фотографов, расположившихся в противоположной стороне.

– Райкин был для вас ориентиром? - прозвучало с первого ряда.

Начал отвечать худрук московского Театра Эстрады издалека: воспомнил детство. И не случайно. Впервые выступление великого Райкина он увидел в родной московской коммуналке на Серпуховской. Соседка смотрела на Аркадия Исааковича, буквально прильнув к экрану. Остальные безуспешно выглядывали из-за ее спины. Увидев, а точнее услышав тогда спектакль “На сон грядущий”, мальчик Гена твёрдо решил, что пойдёт по стопам Паганини эстрады, как называли Райкина.

Когда Хазанов узнал, что король смеха будет проводить мастер-класс, сбежал с уроков, потом дождался его на выходе, представился московским школьником и рассказал о своём желании попасть на спектакль.

– Никакого высокомерия я не заметил. Видимо, внушал жалость. Райкин продиктовал номер телефона и сказал “Позвони мне”. Я на следующий день во время перемены захожу в учительскую. Тогда простым смертным туда дорога была закрыта. А позвонить можно было, только если у тебя кто-то умер. Иначе какие мотивы звонка?! Я повернулся спиной, вроде как стесняюсь, но, когда на том конце подняли трубку, сказал громко, чтобы все слышали: “Это номер народного артиста РСФСР Аркадия Исааковича Райкина?”.

Тогда юного театрала и пригласили на спектакль к Человеку с тысячью лиц. Поскольку возраст не позволил мальчику смотреть взрослый спектакль из зрительного зала, сам Райкин посадил его сначала за кулисы, потом - в оркестровую яму.

– Этот человек стал для меня этической и профессиональной системой координат. Говорили, что я работаю под Райкина. Но всё же много лет я был в поиске своей дороги.

Хазанов признался: счастлив, что покончил с сольными выступлениями и стал играть в серьезных спектаклях. В комедийных стендапах, как их сейчас называют, нужно постоянно быть в напряжении, буквально каждую секунду следить за реакцией публики, угождать ей.

– У меня было много историй, когда из зала кричали: “Уходи!”, "Смени репертуар!", топали ногами. Я понял, что любовь зрителя ничего не стоит. Тебя кидают на второй день, если ты перестаешь быть их домработником. В один момент сказал себе: "Я их больше видеть не могу! Я не хочу от них зависеть”. Драматический театр меня спас. Я с трудом представляю, что было бы со мной было, не случись этой внутренней эмиграции, – серьезно заключил Хазанов.

Поговорили на встрече и о КВНе. Вступил в Клуб Хазанов в начале 60-х. Тогда собирались весёлые и находчивые в Доме культуры гуманитарных факультетов МГУ.

– На недавнем юбилее КВНа поймал себя на мысли, что в этом шеститысячном зале я самый старый участник игры, – серьезно проговорил Хазанов.

Весёлого и находчивого со стажем прервали возгласы вбежавшего в зал Никиты Михалкова, который явно не слышал, о чём шла речь: “Врёт он всё, врёт! Но так талантливо, что невозможно!”. Присутствующие разразились смехом и аплодисментами. Задержался Никита Сергеевич ненадолго, буквально сразу откланялся и ушёл на репетицию.

Рассуждения о юморе Хазанов закончил фразой: “Хотелось бы, чтобы КВН выходил после программы “Время”, чтобы не складывалось впечатление, что эта программа – его продолжение”.

От юмора перешли к цензуре.

– Я бы человеку, который поднял всю эту шумиху по поводу цензуры, задал бы два вопроса. Во-первых, если бы в театре, где вы руководите, кто-нибудь что-то про вас сказал негативное, какая судьба бы его ждала? Если вы мне скажете, что ничего бы не было, я вам покажу этих людей и расскажу, что с ними стало. Они давно за стенками вашего учреждения. Во-вторых, представьте себе, что вы приходите в ресторан и заказываете мороженое, а вам несут то, что им кажется интересным. Ну как вы себя будете вести? Он мне, наверняка, скажет, что спектакли играют не на деньги цензоров, а за счёт налогоплательщиков. А хотят ли налогоплательщики смотреть то, что ты ставишь? И если хотят, чего же у тебя залы полупустые? Поэтому я солидарен с Михалковым в этом вопросе. Вы Никите Сергеевичу так и передайте, – наконец заулыбался Хазанов.

К концу почти двухчасовой встречи герой дня заметно подустал. К журналистам на пресс-подход вышел совсем утомлённым. Отвечая на вопрос, помогает ли актёрский талант воспитывать внучек, сказал: “Актёрское мастерство вообще в жизни очень помогает. Вот я сейчас с вами разговариваю и делаю вид, что рад, а на самом деле (многозначительная пауза) счастлив!”.