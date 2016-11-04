На киностудии «Ленфильм» собрались звезды театра и кино, чтобы выступить с инициативой установки мемориальной доски по адресу Тверская, 13 – в доме, где жил актер Анатолий Равикович.

Вопреки сообщениям СМИ о том, что «дело установки доски – вопрос решенный», актеры и главный идеолог проекта, Геннадий Хазанов, выступили перед журналистами с заявлением, что только сегодня состоялся разговор с правительством Петербурга об установке мемориальной доски, но пока еще ничего не решено.

- Эта идея родилась в недрах театра Антона Чехова в Москве, было составлено письмо и губернатор Санкт-Петербурга не просто с теплотой, а большим пониманием отнесся к этой идее. Проблема в том, что существует закон, который действует на территории всей Российской федерации, из которого следует, что нужно ждать 30 лет, - пояснил Геннадий Хазанов.

Он отметил, что «в данном случае нарушение закона пойдет только на пользу», и добавил, что Георгий Полтавченко обещал принять личное участие в решении этого вопроса. Но на сегодняшний момент никаких решений еще не принято.

- Все остальное – это домыслы, - отметил Геннадий Хазанов.

Коллеги актера отметили, что такая мемориальная доска могла бы послужить хорошим мостом между поколениями.

- Представляете, идет ребенок и спрашивает: «Мама, а кто такой Равикович?». И ему могут рассказать родители, бабушки с дедушками, потому что они видели его и ходили на его спектакли, - сказала Алиса Фрейндлих.

Михаил Боярский вспомнил, что в его судьбе Анатолий Равикович сыграл большую роль.

- Именно он мне сказал, что нужно жениться на Ларисе (супруге Боярского – Ларисе Луппиан). Мы очень дружили с ним, а затем появилась Ира (актриса Ирина Мазуркевич – супруга Анатолия Равиковича) и он стал уделять ей много времени, а я не хотел делиться им с ней, - улыбнулся Боярский.

Пока же вопрос о том, что должно быть изображено на мемориальной доске остается открытым, но актер Сергей Мигицко высказал предположение, что это может быть изображение в виде Карлсона с пропеллером (одна из ролей Равиковича).

- Не будет ничего загадывать, - сказал супруга актера, актриса Ирина Мазуркевич. – Сергей Мигицко также предлагал сделать доску с портретом художника Алексея Штерна – ближайшего друга Анатолия в последние годы, который был и автором памятника на Волковском кладбище.

На пресс-конференции также присутствовали генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин, режиссер Сергей Снежкин и сценарист Светлана Кармалита, которые поддержали своих коллег.

Отметим, что 24 декабря Равиковичу исполнилось бы 80 лет – в этот день юбилейные мероприятия начнутся на Литераторских мостках Волковского кладбища с возложения венков на могилу актера, а вечером в ДК Выборгский состоится спектакль «Ужин с дураком», который будет посвящен Анатолию Равиковичу.