Знаменитая британская актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале "Игра престолов", стала очередной жертвой хакеров, которые взломали её страничку в Facebook и похитили ряд её интимных фотографий, сообщает Digital Spy.

При этом представители девушки отметили, что хотя взломщики и похитили её интимные снимки топлес, ничего слишком откровенного в них нет. На фотографиях она запечатлена вместе со своими друзьями во время посещения Японии.

"Изображения были похищены с личного аккаунта Мэйси. Снимки не носят откровенный характер, на них она позирует вместе со своими близкими друзьями во время спа процедур в ходе последнего визита в Японию", — отметили они.

В частности, как отмечает издание, на одной из фотографий Уильямс стоит топлес вместе с двумя девушками на скале. Поэтапно они все снимают с себя одежду и на фото видны их оголенные спины. В сети предположили, что это спутницы Уильямс –это актрисы Эмилия Кларк и Софи Тернер, также снимающиеся в "Игре престолов".

Отметим, что в Японию девушка поехала, чтобы повысить осведомленность людей по поводу шоу с участием морских животных и, в частности, дельфинов. Она выступает резко против подобных представлений.

Добавим, что украденный снимок ранее появлялся уже в сети, так его на портале Reddit выложил пользователь с ником DePaii.