Группа хакеров опубликовала ещё 11 имён спортсменов, которые принимали запрещённые препараты в терапевтических целях. Информация появилась на сайте Fancy Bears. Напомним, что хакеры публикуют данные, полученные из базы WADA (Всемирного антидопингового агентства) в результате атаки.

Среди 11 спортсменов названы спортсменка-боксёр Никола Адамс (Великобритания), велосипедистка Лора Тротт (Великобритания), пловчиха Шивон-Мари О'Коннор (Великобритания), гребчиха Оливия Карнеги-Браун (Великобритания), пловчиха Джанетт Оттесен (Дания), гребчиха Ким Бреннан (Австралия), гребец Александр Белоногов (Австралия), велосипедист Джек Бобридж (Австралия, велоспорт), Мирея пловчиха Бельмонте Гарсия (Испания), стрелок Юлиан Юстус (Германия), теннисистка Лаура Зигемунд (Германия).

Ранее представители хакерской группировки опубликовали первые два списка со спортсменами, которые по документам WADA принимали запрещённые препараты. В первом списке оказались сёстры-теннисистки Уильямс.

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Сегодня Владимир Путин прокомментировал появившиеся данные, отметив, что с хакерскими атаками нужно бороться, однако пропускать появившуюся информацию нельзя. Его слова приводит "РИА Новости".

"Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего, спортивной общественности. Возникает очень много вопросов", – сказал он.