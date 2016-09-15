Хабир, в Голливуде будут снимать о вас кино. Расскажите, о чём оно?

– Фильм по моему сценарию о том, как я нелегально жил в США, занимался боксом. Как мы с братом оба получили самую престижную и старинную награду в боксе – «Золотые перчатки».

Насколько знаю, этот фильм решили сделать национальным. Что это значит?

– Да, Министерство культуры России выдало нам УНФ – удостоверение национального фильма. Оно даёт хорошие привилегии: освобождение от налогов, возможность подать заявление на гранты плюс будет господдержка.

Это если кино будет сниматься в России?

Нет, неважно где, главное, чтобы фильм прославлял нашу страну – Россию.

Кто участвует в проекте и на каком этапе он находится?

Сейчас продюсер ведёт в Лос-Анджелесе переговоры, утверждает бюджет. Уже был кастинг и есть устные договорённости с актёрами. Я, к сожалению, на память всех не помню, но среди них есть Ван Дамм, Талиса Сото, которая сыграла в фильме «Мортал Комбат» принцессу Китану, и Кристанна Локен, сыгравшая робота-блондинку в «Терминаторе-3». Съёмки будут проходить в Москве, Лос-Анджелесе и в Лас-Вегасе.

Кто будет исполнять главную роль?

Я буду играть самого себя.

Кто претендует на режиссёрское кресло?

Есть три варианта. Первый – российский режиссёр Александр Назаров, снявший, например, сериал «Не родись красивой». Ещё один – американский постановщик трюков и режиссёр Уильям Девиталь. Он в этом году получил премию «Таурус» – это как «Оскар», только для трюкачей.

В жизни в финальном поединке «Золотых перчаток» вы встретились с братом. В фильме всё будет так же?

Да, но в реальной жизни в финале мы с братом не дрались. Судьи посчитали это негуманным и наградили золотыми перчатками нас обоих. То, что мы с братом оба стали обладателями перчаток, – это был первый случай за все 80 с лишним лет турнира.

То есть фильм отходит от реальной истории?..

Это обычная коммерческая выгода. Надо сделать зрелищно, придать драматизма, но самое главное – это жизненная история, как говорят американцы, based on а true story (основано на реальных событиях. – Прим. ред.).

Так кто же тогда победит в битве в кино?

Пока я не могу раскрыть секрет. Это коммерческая тайна. Мы ведь должны в финале сделать интригу. Будет ли мой брат сам сниматься в фильме – не знаю. Если захочет – будет, но пока он не проявил такого желания.